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Екатеринбуржцы смогут выбрать школу для детей-первоклассниковСегодня в 11:41

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В своем микроучастке.

В 2018 году жители Екатеринбурга получат возможность выбирать школу для поступления детей в первые классы. Об этом "Уралинформбюро" сообщила глава горобраза Екатерина Сибирцева.

Нововведение коснется жителей 29 микроучастков, созданных ведомством. Их жители смогут выбрать любую из школ на территории участка. Так, например, на ВИЗе "уравняли" школы №6, 12 и 29. В Академическом районе – №11 и 141. Всего новое распределение коснулось 69 школ. На 20 участках выбрать можно будет из двух школ, на семи – из трех, на одном – из четырех и еще на одном – из пяти.

Прием документов традиционно стартует 1 февраля. Если родители получили отказ после подачи документов в школу по прописке, раньше требовалось дождаться июля. Летом они могли подать документы в любую другую школу города. Ребенок был вынужден поступать туда, где остались места. Теперь же после отказа родители могут подать заявку в другую школу микрорайона на дожидаясь июля.

Стоит отметить, запись детей в первые классы в Екатеринбурге традиционно оборачивается скандалами. Так горожане не смогли записать детей в школы по прописке – им не хватало мест. При этом во многих элитных школах большинство мест оказалось занято детьми с временной пропиской.

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