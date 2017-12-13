В Екатеринбурге родителя осудили за махинации при записи ребенка в школуСегодня в 12:04
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Еще 7 уголовных дел возбуждено.
В столице Урала осудили местного жителя за использование поддельных документов при записи ребенка в первый класс. Родителя приговорили к штрафу в размере 15 000 рублей, сообщила "Уралинформбюро" прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.
Всего в городе возбуждено восемь уголовных дел, связанных с нарушением закона при поступлении детей в первые классы. Часть связана с изготовлением и использование поддельных документов, другая часть – с фиктивной регистрацией. Также в работе у городской прокуратуры 26 процессуальных проверок по аналогичным случаям.
По словам главы горобраза Екатерины Сибирцевой, приказы на зачисление детей с подложными документами были аннулированы. Очередь в школы продвинулась.
Скандалы с записью в первые классы в школы Екатеринбурга происходят регулярно. Чаще всего они связаны с элитными школами. Большинство мест в них получают дети с временной пропиской.
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