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Жителей ВИЗа оставили без привычной трамвайной остановки Сегодня в 17:41

  • Текст

"Заводской".

В Екатеринбурге на улице Татищева отменили трамвайную остановку "Заводская". Она стала не нужна после запуска новой трамвайной ветки на Татищева.

"В связи с вводом в эксплуатацию новой трамвайной линии по улице Татищева отменяется остановка общественного транспорта "Заводская" в направлении улицы Викулова", - сообщили "Уралинформбюро" в Трамвайно-троллейбусном управлении.

Отмечается, что остановку, расположенную рядом с перекрестком улиц Заводская и Татищева, отменили в связи с тем, что в 70 метрах от нее установили новую остановку "Красноуральская".

Стоит отметить, что с 11 декабря по улице Татищева в Екатеринбурге начали курсировать трамваи. Запустить движение обещали еще в августе, однако сроки неоднократно сдвигались.

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