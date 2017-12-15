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Правительство приостановило законопроект, запрещающий курить у подъездов жилых домов. С отзывом кабмина ознакомились "Известия". Документ предполагал запрет на курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в дома.

Законопроект находился на предварительном рассмотрении перед первым чтением в Госдуме, передает "Уралинформбюро".

В правительстве посчитали, что авторы документа не провели анализа правоприменительной практики. Кроме того, чиновников смутило то, что в пояснительной записке к законопроекту не приведены материалы, на основании которых определено расстояние от входов в подъезды именно в 10 метров.

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