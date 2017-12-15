Заблокировав дороги у ДИВСа.

Автомобилисты не могут проехать в клинику микрохирургии глаза на улице Никонова и попасть в организации, расположенные в домах на улицах Еремина и переулке Красный. Подъезды к ним перекрыты постами ГИБДД и "вежливым людьми", скорее всего, из частного охранного агентства.

Как рассказали "Уралинформбюро" очевидцы, прорваться через оцепление в районе вышеуказанных улиц на автомобиле невозможно: с водителей требуют прописку.

"Мне нужно было заехать по делам в одну из организаций, расположенную на улице Никонова. На подъезде меня остановил мужчина в камуфляже, без каких-либо нашивок и прочих опознавательных знаков, рядом с ним стоял автоинспектор. Мужчина вежливо пояснил, что пропустит меня только после того, как я покажу ему паспорт с пропиской", - рассказал агентству житель Екатеринбурга Михаил.

Стоит отметить, что дороги в районе Дворца игровых видов спорта перекрыты, скорее всего, из-за боксерского поединка россиянина Александра Поветкина и румына Кристиана Хаммера, который начнется в уральской столице в 23.00 по местному времени.

Бой станет главным событием большого спортивного шоу. На кону - титул чемпиона мира по версии WBO International, которым сейчас обладает российский боксер.

Боксерский турнир международного уровня в Екатеринбурге проходит не в первый раз. Как правило, дороги перекрывают не только из-за именитых спортсменов, но и из-за публики, которая посещает громкие спортивные мероприятия. Так, год назад за боем Поветкина с французом Йоанном Дюопа с трибун наблюдали представители культуры, бизнеса и политической элиты Свердловской области, в том числе, глава региона Евгений Куйвашев, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, актеры Михаил Пореченков и Дмитрий Дюжев.

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