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Прокуратура назвала ТОП-3 "откатных" отрасли 18 декабря в 08:57

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На первом месте - здравоохранение.

Больше всего откатов в России выявляется в сферах здравоохранения, дорожном строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Такие данные озвучил Генпрокурор России Юрий Чайка на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов по выполнению мероприятий Национального плана противодействия коррупции, пишет "Российская газета".

По его словам, борьба с откатами в сфере госзакупок в 2017 году стала более эффективной: учтено 173 преступления против 121 в 2016 году.

Однако основная проблема состоит в вопросе возмещения ущерба от коррупции. В этом году судебные приставы взыскали лишь 2,5% от назначенного наказания - 797 миллионов из 31 миллиардов рублей.

За 9 месяцев 2017-го установлено более 13 000 человек, совершивших коррупционные преступления, среди них более тысячи занимали должности в органах исполнительной и законодательной власти, в том числе более 150 - на федеральном уровне. Также среди сотрудников правоохранительных органов выявлено 1 300 коррупционеров.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", ущерб от преступлений коррупционной направленности за последние два года и три квартала текущего года составил свыше 148 миллиардов рублей.

Ранее по теме:
Ущерб от действий коррупционеров в России составил почти 150 миллиардов

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