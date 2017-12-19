В январе 2018 года.

Зимой 2018 года в столице Урала будет преобладать вирус гриппа H1N1, более известный как "свиной грипп". Его течение может сопровождаться осложнением в виде пневмонии. Об этом на официальном портале Екатеринбурга сообщил главный врач МБУ ЦГБ № 2 Константин Савинов. Пик заболеваемости медики ожидают в городе во второй декаде января 2018 года.

По данным на середину декабря, грипп в Екатеринбурге не зарегистрирован. До появления вируса в медицинских учреждениях города можно сделать прививку, передает "Уралинформбюро".

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