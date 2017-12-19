Под залпы салюта.

Представительство Заявочного комитета ЭКСПО-2025 откроется 21 декабря 2017 года в Екатеринбурге. Оно будет располагаться на 7 этаже Ельцин-Центра, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе комитета.

С приветственным словом на мероприятии, которое начнется в 18.00, выступят губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Заявочного комитета Светлана Сагайдак.

По словам последней, по окончании официальной части запланировано выступление популярного рэп-исполнителя Мота. После концерта будет запущен праздничный фейерверк. Вход бесплатный.

Где именно пройдет ЭКСПО-2025, станет известно в ноябре 2018 года, после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок. Помимо Екатеринбурга на выставку претендуют Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).



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