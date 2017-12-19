И нашел невыплаченную зарплату.

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин встретился с учителями Звериноголовского района, которые планировали провести забастовку. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе правительства региона.

Педагоги жаловались на урезание положенных им стимулирующих выплат. Кроме того, с 1 сентября 2017 года им заменили полную компенсацию оплаты услуг ЖКХ фиксированной денежной выплатой, которой явно не хватает на эти цели.

По словам губернатора, район получил все необходимые средства на зарплаты учителей. Но на муниципальном уровне и в школах они были распределены с нарушениями. Часть средств, предназначенных на оплату труда педагогов, направили на зарплату технического персонала. Хотя средства на эти цели должен выделять муниципальный бюджет. Из-за этого заплаты учителей и были урезаны.

"Эту ситуацию мы промониторим, учителей всех проинформируем, исходя из возможностей, исправим. С нового бюджетного года начисление заработной платы будет производиться по существующей методике", – уточнил Алексей Кокорин.

Зарплата технического персонала с 1 января 2018 года должна быть доведена до уровня минимального размера оплаты труда. Если муниципалитет не имеет достаточных средств, он должен предоставить соответствующие обоснования.

Компенсирующие выплаты по ЖКХ губернатор обещал повысить на 20% во втором квартале 2018 года.

После встречи с педагогами Алексей Кокорин провел совещание с главой Звериноголовского района. Губернатор поручил профильным региональным органам ежемесячно проводить в районах выборочные проверки по выплате зарплаты работникам социальной сферы.

Стоит отметить, жалобы педагогов на низкие зарплаты и угрозы забастовки привлекли внимание прокуратуры и следственного комитета. Ведомства проводят свои проверки.

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