Выпускники ЧЛУГА выигрывают в схватке с РосавиациейСегодня в 18:18
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В судах.
Сразу два судебных заседания против решений Росавиации об аннулировании свидетельств пилотов завершились победой выпускников Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА). В Екатеринбурге выигран суд первой инстанции, в Иркутске – апелляция, рассказал "Уралинформбюро" пилот и выпускник ЧЛУГА Павел Семченко.
"В Екатеринбурге судья установила нарушение в действиях Росавиации и удовлетворила жалобу нашего коллеги-пилота. В Иркутской области выпускник ЧЛУГА выиграл апелляцию – областной суд поддержал решение районного суда по отмене приказа об аннулировании свидетельства авиационного персонала в части, касающейся истца. Наконец-то практика сложилась. Практика в нашу пользу. Решения некоторых судов первой инстанции, в том числе по коллективному иску с моим участием, конечно, не выдерживают никакой критики. Радует, что в апелляционных инстанциях разбираются - значит, очень скоро вся эта вакханалия кончится", - сообщил собеседник агентства.
Росавиация начала лишать сертификатов пилотов, окончивших ЧЛУГА и успешно работавших по всей России, летом 2017 года. Официальная причина - "предоставление недостоверных данных". Любопытно, что пилоты успели по нескольку лет отработать по специальности, и никаких претензий к ним не было. Следом закрыли само училище - 29 сентября 2017 года Копейский горсуд признал его деятельность незаконной.
По мнению выпускников ЧЛУГА, чиновники переживают не за летчиков и безопасность полетов, а за свой собственный карман. "Росавиация понимает, что, закрывая частников, надо готовить почву, и уже сертифицировала часть государственных летных учебных заведений. Объяснение тут может быть одно – государственные училища подведомственны Росавиации. Абсолютно все функции находятся в ее компетенции, а значит, под контролем и все выделяемые средства", - рассуждает пилот Семченко.
Выпускники ЧЛУГА обратились в суды, чтобы вернуть себе удостоверения. Было подано несколько индивидуальных исков и один коллективный (10 человек) - в Бабушкинский суд Москвы. Нескольким выпускникам ЧЛУГА удалось добиться справедливости - к примеру, тяжбы в Иркутске и Челябинске закончились победой летчиков.
А вот Бабушкинский райсуд Москвы отказал выпускникам ЧЛУГА в возвращении удостоверений пилотов. Соответствующее решение по коллективному иску летчиков было вынесено 13 ноября. Истцы решили бороться до конца и подали апелляцию в Московский городской суд. Дата рассмотрения еще не назначена. По словам Павла Семченко, рассмотрение иска, скорее всего, состоится уже в 2018 году.
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