В московском суде.

Бабушкинский райсуд Москвы отказал выпускникам Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА) в возвращении удостоверений пилотов, аннулированных летом 2017 года. Соответствующее решение по коллективному иску летчиков было вынесено 13 ноября, передает "Уралинформбюро".

"Суд принял все наши основные доказательства, в том числе изобличающие Росавиацию. Они также перестали наконец городить ерунду про вписание программ в сертификат - мы доказали, что вписывались виды. Доказали мы и законность выдачи нам дипломов. Суд даже журил маленько представителя Росавиации! Признаться, мы были уверены в справедливом решении, но тут как гром среди ясного неба: отказать в удовлетворении иска", - написал на своей странице в Facebook один из пилотов Павел Семченко.

В ходе судебного заседания юрист Росавиации заявила о том, что истцы прошли теоретическую часть программы не в полном объеме и налетали меньше часов, чем положено. Затем она и вовсе сказала, что пилоты учились не по той программе, которую утверждала Росавиация. "Многие выпускники ЧЛУГА подали на училище в суд", - добавила представитель ответчика, не предоставив при этом доказательств.

В свою очередь, защита истцов напомнила о том, что пилоты после выпуска длительное время работали в авиации, и всех это устраивало. Но в какой-то момент Росавиация нашла недостоверные сведения и в одностороннем порядке аннулировала пилотские, нарушив при этом конституционное право на труд.

"Что касается позиции Росавиации о том, что в сертификате одна программа, а в дипломе другая: сведения в дипломе они посчитали недостоверными, выявив через два года, один год, что программа не та. Мы представляли суду сертификат, на основании которого проводилось обучение. Давайте я зачитаю: "Настоящим удостоверяется, что ЧЛУГА соответствует требованиям воздушного законодательства РФ" и прочее. Срок действия сертификата - по 27 августа 2016 года. Все истцы до этого отучились", - сказал представитель истца.

Тем не менее, суд принял сторону Федерального агентства воздушного транспорта.

Проигравшие пилоты намерены бороться до конца. "Дальше - апелляция, мы не питаем иллюзий - поэтому наверняка и кассация, и даже вторая кассация в Верховный суд. Мы пойдем до конца. Хотя бы для того, чтобы с чистой совестью сказать: мы сделали все, что могли", - отмечает Павел Семченко.

Как ранее неоднократно писало "Уралинформбюро", Росавиация начала лишать сертификатов пилотов, окончивших ЧЛУГА и успешно работавших по всей России, летом 2017 года. Следом закрыли само училище - 29 сентября 2017 года Копейский горсуд признал его деятельность незаконной.

По мнению выпускников ЧЛУГА, чиновники переживают не за летчиков и безопасность полетов, а за свой собственный карман. "Росавиация понимает, что, закрывая частников, надо готовить почву, и уже сертифицировала часть государственных летных учебных заведений. Объяснение тут может быть одно – государственные училища подведомственны Росавиации. Абсолютно все функции находятся в ее компетенции, а значит, под контролем и все выделяемые средства", - рассуждает пилот Семченко.

Стоит добавить, что нескольким выпускникам ЧЛУГА все же удалось добиться справедливости. К примеру, тяжбы в Иркутске и Челябинске закончились победой летчиков. Суды постановили отменить приказ об аннулировании пилотского удостоверения.

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