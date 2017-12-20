Для всех.

Повременный тариф в общественном транспорте уральской столицы начнет действовать с 1 февраля 2018 года. Соответствующее постановление принято, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации города.

Согласно документу, пассажиры могут выбрать два варианта повременного тарифа. "Их будет два: "30 минут" за 28 рублей и "60 минут" за 40 рублей. Отмечу, что перейти на тариф все желающие смогут с 15 января следующего года, а пользоваться только с 1 февраля. Эти тарифы - дополнительные и не отменяют никакие существующие. Жители, которые считают повременные тарифы выгодными могут перейти на них, а те, для кого они не очень удобны, могут использовать другие тарифные планы", - пояснил председатель комитета администрации города по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов.

По его словам, повременный тариф испытывался более 3 месяцев: сначала в трамваях и троллейбусах, затем на муниципальных автобусных предприятиях и на коммерческих перевозчиках. Результат и отзывы тестировщиков положительные, технических трудностей не выявлено, добавил чиновник.

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