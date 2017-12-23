×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Разгуляя не будет: треть компаний сэкономят на корпоративах21 декабря в 10:54

  • Текст

За счет аниматоров и подарков.

Традиционные новогодние корпоративы набирают силу. Последние три года в этом себе не отказывают 74% российских компаний, сообщили "Уралинформбюро" в службе исследований HeadHunter.

При этом в регионах празднование с коллегами популярнее, чем в столицах - 78% против 68%.

Почти половина компаний проведет праздничное мероприятие в ресторане, 16% коллективов соберутся в родном офисе, каждый десятый отправится в кафе. Втрое с 2014 года выросла популярность клубов. А вот корпоративный отдых на свежем воздухе сдал позиции - теперь его выбирают в четыре раза реже (2% вместо 8%).

Чтобы и праздник отгулять, и не разориться, 32% компаний сократят бюджет мероприятия. 63% из них выберут более бюджетный ресторан или кафе, 34% разделят затраты между сотрудниками и устроят шоу своими силами. 29% респондентов сэкономят на алкоголе и откажутся от новогодних подарков.

Стоит отметить, что основной статьей расходов остаются еда и напитки – так считают 76% опрошенных. Затем следуют аренда помещения и траты на ведущего.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Праздник к нам приходит»

Главные новости

Аналитика

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×