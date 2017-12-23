За счет аниматоров и подарков.

Традиционные новогодние корпоративы набирают силу. Последние три года в этом себе не отказывают 74% российских компаний, сообщили "Уралинформбюро" в службе исследований HeadHunter.

При этом в регионах празднование с коллегами популярнее, чем в столицах - 78% против 68%.

Почти половина компаний проведет праздничное мероприятие в ресторане, 16% коллективов соберутся в родном офисе, каждый десятый отправится в кафе. Втрое с 2014 года выросла популярность клубов. А вот корпоративный отдых на свежем воздухе сдал позиции - теперь его выбирают в четыре раза реже (2% вместо 8%).

Чтобы и праздник отгулять, и не разориться, 32% компаний сократят бюджет мероприятия. 63% из них выберут более бюджетный ресторан или кафе, 34% разделят затраты между сотрудниками и устроят шоу своими силами. 29% респондентов сэкономят на алкоголе и откажутся от новогодних подарков.

Стоит отметить, что основной статьей расходов остаются еда и напитки – так считают 76% опрошенных. Затем следуют аренда помещения и траты на ведущего.