На конкурсе в Екатеринбурге.

В начале 2018 года в столице Урала стартует подготовка к конкурсу проектов трамвайной линии из Академического до ВИЗа. Об этом "Уралинформбюро" рассказал гендиректор АО "РСГ-Академическое" Виктор Киселев.

"После того, как будем иметь на руках проектно-сметную документацию, станет понятно, как мы будем эту линию строить. Либо в рамках частно-государственного партнерства, либо как-то еще", — пояснил собеседник агентства.

Проект трамвайной ветки из Академического в ноябре 2017 года был признан лучшим инфраструктурным проектом на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Такой вердикт вынесли члены клуба профессионалов рынка инфраструктурных проектов "Инфраструктурный тест-драйв".

В настоящий момент АО "РСГ-Академическое" совместно с администрацией Екатеринбурга разработано техническое задание на проектирование трамвайной линии в Академический. Проведены консультации с Мосгипротрансом, Уралгипротрансом и Уралгипромезом — ведущими отраслевыми институтами, занимающимися проектированием систем общественного транспорта.

Ранее проект был презентован на международной выставке ИННОПРОМ-2017, а в августе состоялись публичные слушания по проекту межевания и планировки территории, где планируется строить эта важную для горожан транспортную ветку.

Согласно данным, прозвучавшим в ходе слушаний, строительство линии длиной 6,7 километра разделят на два этапа: сначала проложат ветку от проспекта Академика Сахарова до Белореченской через улицу Шаумяна. Затем через улицу Токарей ее дотянут до Татищева, где в перспективе появится одна из станций метрополитена.

Стартовать трамвай будет с временного кольца в районе Преображенского парка. Рядом, на улице Академика Вонсовского, расположится тяговая трансформаторная подстанция, питающая эту линию. Еще несколько подстанций установят по всей протяженности пути. Вдоль ветки обустроят 10 остановок.

После Нового года станут известны и результаты госэкспертизы Дворца дзюдо, который планируется построить в Преображенском парке, пообещал Виктор Киселев. В мае 2017 года проект спорткомплекса был рассмотрен на градсовете. По замыслу проектировщиков, он будет выполнен в японской стилистике и в идеале должен вмещать до 2 590 зрителей. Кроме соревнований по силовым единоборствам, во Дворце планируется проводить состязания по теннису, баскетболу и гандболу, а также организовывать концерты и шоу. В дальнейшем к зданию со стороны парка могут быть пристроены гостиница и бассейн.

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