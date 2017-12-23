Пострадавшие в югорской автокатастрофе обратились к Путину22 декабря в 11:41
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"Остановите судебную гонку!"
Родители детей, погибших и пострадавших в ДТП на югорской трассе в декабре 2016 года, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Югорчане пошли на этот шаг после того, как Ханты-Мансийский межрайонный суд отказал им в отправке уголовного дела на дополнительное расследование.
Отцы погибших школьниц Александр Вакула и Андрей Смородников, а также мать пострадавшей девочки Елена Пьянкова записали видеообращение на фоне останков автобуса, в котором разбились их дети, передает "Уралинформбюро".
"Мы считаем, что дело было произведено спешно, быстро. В ходе судебного разбирательства выяснилось очень много фактов и нарушений закона, но ни судья, ни прокуратура не захотела рассматривать их", - говорит Андрей Смородников.
Елена Пьянкова напомнила, что в трагическом ДТП погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Но, несмотря на это, считает женщина, расследование проведено халатно.
"Нам непонята позиция суда и прокуратуры. На чьей стороне правосудие? Складывается ощущение, что идут против нас, защищая виновных, а не нас, потерпевших и пострадавших", - добавляет Александр Вакула.
"Уважаемый Владимир Владимирович, мы просим остановить эту гонку в суде. Мы хотим, чтобы суд остановился и рассмотрел все объективно, принял все наши доводы, замечания. Как бы нам тяжело ни было, мы считаем, мы обязаны это выдержать, перетерпеть в память о наших детях погибших", - обратились к президенту югорчане.
19 декабря 2017 года Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура в ходе заседания суда выступила против отправки дела о югорской автокатастрофе на доследование. На следующий день судья Людмила Блашокова ожидаемо отказала в дополнительном расследовании. Родители погибших и пострадавших детей боятся, что приговор будет вынесен до Нового года.
Адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин заявил "Уралинформбюро", что приговор, скорее всего, будет обжаловаться. Защита готовит заявления в следственный комитет и прокуратуру, где будут изложены доводы, ранее заявленные в ходатайствах. По словам адвоката, это может вылиться в возбуждение новых уголовных дел: на сегодняшнем этапе очевидно, что масса фактов по ДТП оказались "за бортом" следствия и судебных слушаний.
Трагедия на югорской трассе произошла 4 декабря 2016 года. Нефтеюганские спортсмены возвращались с соревнований из окружной столицы. На запорошенной снегом трассе автобус с детьми столкнулся с тралом, который вез негабаритный груз. Транспортное средство развернуло на дороге и раздавило вторым большегрузом. В аварии погибли 10 детей и 2 тренера. 20 человек, включая 13 детей, получили серьезные травмы.
Перед судом предстали водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель владельца автобуса Александр Сидорук, водитель первого трала Раиль Саитханов и директор нефтеюганской спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова. По мнению родителей погибших и пострадавших детей, часть виновных оказалась вообще не привлечена к ответственности, а другая привлекается не по тем статьям.
В октябре этого года пострадавшие в югорской автокатастрофе встретились с главой СКР Александром Бастрыкиным. Выслушав от родителей массу нареканий на ход и результаты расследования, он публично раскритиковал действия региональных следователей и потребовал комплексного решения проблем пострадавших в ДТП.
Родители погибших и пострадавших акробатов пристально следят за ходом расследования и судебного процесса и освещают их на сайте "4.12.2016", посвященном трагедии.
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