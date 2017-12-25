Депутаты Госдумы разрешили проводить публичные слушания в ИнтернетеСегодня в 09:24
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По градостроительным вопросам.
Госдума РФ разрешила проводить публичные слушания по градостроительным вопросам в двух форматах: на традиционных "живых" собраниях граждан и в ходе виртуального обсуждения в Интернете. Об этом "Уралинформбюро" сообщили представители Общероссийского народного фронта.
Законопроект, подготовленный Минстроем России, был одобрен в третьем чтении 22 декабря. Согласно документу, право выбора конкретной формы определения мнения населения остается за муниципалитетами с учетом их материально-технических возможностей.
"Люди могут направить в письменной форме предложения и замечания в адрес органа местного самоуправления, в том числе и через Интернет. У граждан, не имеющих доступа к Интернету, будет возможность оставить свои отзывы в книге учета посетителей экспозиции проекта. Результаты обсуждения будут находиться в публичном доступе, а сведения об участниках общественных обсуждений будут прикладываться к протоколу обсуждения", — пояснили в пресс-службе Минстроя РФ.
Следует напомнить, что в первоначальной редакции законопроекта предлагалось перевести дискуссии по градостроительным вопросам исключительно в электронный формат. Эта инициатива вызвала шквал критики со стороны общественных организаций, в том числе и в Екатеринбурге.
По мнению секретаря региональной Общественной палаты Сергея Полыганова, которым он поделился с корреспондентами "Уралинформбюро" в июне 2017 года, такой подход ограничивает права граждан на волеизъявление и нарушает демократические процедуры.
Идею не одобрили и депутаты Госдумы РФ. Как заявила в ходе обсуждения вице-спикер нижней палаты парламента Ольга Тимофеева, у многих граждан, особенно в малых городах, нет технических и финансовых возможностей участвовать в обсуждениях в режиме онлайн.
К действующей сегодня модели слушаний (собрания граждан) также имеется немало претензий. Граждане считают, что она не позволяет идентифицировать участников и объективно выявить их мнения по градостроительным вопросам, считают разработчики законопроекта.
Ранее минстрой Свердловской области уже пытался внести в процедуру слушаний некоторые изменения. Так, в апреле 2017 года ведомство разрешило проводить собрания по градостроительным вопросам в рабочее время и отменило процедуру гласного голосования. Вместо него предполагалось использовать формат пофамильного опроса жильцов территории, на которой планируется новая застройка. Однако новинка не прижилась: на всех собраниях в Екатеринбурге участники по прежнему голосуют карточками.
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