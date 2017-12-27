Уральские археологи тормознули стройку "Эрмитаж-Урал"Сегодня в 15:46
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Из-за старинных плит.
Екатеринбургские и челябинские археологи в ходе раскопок на улице Вайнера обнаружили гранитные плиты дореволюционной кладки. Акт экспертизы размещен на сайте областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия, сообщает "Уралинформбюро".
Раскопки проводились в рамках археологического исследования будущей стройплощадки культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал". Как следует из текста экспертизы, старинная кладка была обнаружена на участке по адресу: улица Вайнера, 11.
По версии челябинского археолога Вадима Мосина, плиты могут являться частью дворовой вымостки, которая впоследствии была повреждена при строительных работах. Поэтому сложно говорить о первоначальных размерах находки. Единственная более-менее хорошо сохранившаяся плита имеет размеры примерно 120 на 120 сантиметров.
В ходе раскопок на улице Вайнера обнаружены гранитные плиты начала ХХ века. Фото: okn.midural.ru.
На западной части шурфа был обнаружен второй пласт камней, который, по мнению ученых, может принадлежать к более раннему хронологическому горизонту. По мнению автора экспертизы, данный участок из-за наличия объекта археологического наследия не может быть использован для хозяйственного освоения, пока не будет составлен проект сохранения обнаруженных артефактов.
Стоит напомнить, что в непосредственной близости от территории раскопок находится памятник истории и архитектуры начала ХХ века "Типография "Гранит". Здание было построено по проекту легендарного уральского архитектора Константина Бабыкина. Сегодня в стенах этого здания расположен филиал Екатеринбургского музея ИЗО.
В 2017 году здание было закрыто на реконструкцию. Согласно проекту строительства центра "Эрмитаж-Урал", рядом с историческим зданием планируется возвести современный пристрой, где разместятся экспозиции центра и выставка западноевропейского искусства. А на улице Вайнера, 16 "пропишутся" реставрационные мастерские и организации, реализующие различные образовательные программы.
На создание КПЦ "Эрмитаж-Урал" в общей сложности потребуется 600 миллионов рублей. Как ранее сообщало наше агентство, в октябре 2017 года министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал выделить на реализацию проекта из федерального бюджета 200 миллионов рублей, что составляет почти треть стоимости строительства.
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