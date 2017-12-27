С подачи разработчиков.

1 января 2018 года часть пользователей WhatsApp может остаться без связи. Владельцы мессенджера решили отказаться от поддержки некоторых популярных операционных систем, пишет International Business Times.

WhatsApp перестанет работать на гаджетах на базе Windows 8.0 или старше, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10. Приложение больше не будет "активно развиваться для этих платформ", некоторые возможности могут перестать функционировать "в любое время", пишут в блоге разработчики.

К концу 2018 года планируется отказаться от поддержки Nokia S40, а к 2020 году - и от смартфонов на базе Android 2.3.7 и старше, передает "Уралинформбюро".

Ранее разработчики WhatsApp "отказались" от Android версий 2.1 и 2.2, Windows Phone 7 и iPhone 3GS/iOS 6.