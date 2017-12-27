×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Старые" смартфоны останутся без WhatsAppСегодня в 15:57

  • Текст

С подачи разработчиков.

1 января 2018 года часть пользователей WhatsApp может остаться без связи. Владельцы мессенджера решили отказаться от поддержки некоторых популярных операционных систем, пишет International Business Times.

WhatsApp перестанет работать на гаджетах на базе Windows 8.0 или старше, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10. Приложение больше не будет "активно развиваться для этих платформ", некоторые возможности могут перестать функционировать "в любое время", пишут в блоге разработчики.

К концу 2018 года планируется отказаться от поддержки Nokia S40, а к 2020 году - и от смартфонов на базе Android 2.3.7 и старше, передает "Уралинформбюро".

Ранее разработчики WhatsApp "отказались" от Android версий 2.1 и 2.2, Windows Phone 7 и iPhone 3GS/iOS 6.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Технично»

Главные новости

Аналитика

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Как Винницкий в воду смотрел?

Как Винницкий в воду смотрел?

К выборам.

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×