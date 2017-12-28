В Екатеринбурге открыли четвертую тренировочную базу ЧМ-2018Сегодня в 14:47
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С уникальными мойками для бутс.
28 декабря 2017 года в Екатеринбурге прошло торжественное открытие тренировочной площадки для команд-участниц ЧМ-2018 в парк-стадионе "Химмаш". На церемонии присутствовали сити-менеджер Александр Якоб, министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, заместитель мэра по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, глава городского комитета по строительству Николай Сметанин, и генеральный директор компании подрядчика - НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев, передает "Уралинформбюро".
"Последнее, четвертое тренировочное поле завершено, несмотря на декабрь. Все работы завершены в установленные сроки, - отметил А.Якоб. - Особенно приятно, что после Чемпионата мира все это останется детям". На этих словах глава горадминистрации кивнул в сторону стоящих рядом воспитанников детской спортшколы, занимающихся хоккеем с мячом.
"Безусловно, новые футбольные поля позволят нам увидеть новые перспективы наших футболистов и ФК "Урал", и российской сборной", - подчеркнул Л.Рапопорт.
Алую ленту перерезали А.Якоб, Л.Рапопорт, В.Ананьев и глава Чкаловского района Вячеслав Мишарин.
Символический ключ от тренировочной площадки глава "Атомстройкомплекса" передал юному хоккеисту Косте Котлову.
Новый стадион, разбитый на берегу Нижнеисетского пруда, соответствует международным стандартам и требованиям ФИФА. Представители контролирующих иностранных организаций высоко оценили его местоположение и качество выполненных работ.
В административно-бытовом корпусе размещены две раздевалки с душевыми и массажными кушетками. Для удобства футболистов установлены уникальные мойки для бутс. Есть и отдельные выходы на поле.
Также в здании находятся медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым для оказания первой помощи, и пульт управления всей электроникой тренировочной площадки. Туда же выведены изображения с 24 видеокамер.
Зал для пресс-конференции на 100 мест "обновил" глава Екатеринбурга, подведя в нем итоги 2017 года.
Не запутаться помогает изумрудная ящерка. Навигационная табличка оригинальной формы была отпечатана на 3Д-принтере.
На самом поле есть собственная насосная станция для ежедневного трехразового полива газона и работы дренажной системы, которая собирает жидкость по периметру поля и сливает ее в одну точку.
Установлены сертифицированные FIFA итальянские ворота, онлайн-табло и мачты освещения. Звук и свет на стадионе автоматизированы.
Посередине размещена комментаторская комната, из которой осуществляется и полив натурального газона. На зиму трава переведена в "спящий" режим, чтобы зазеленеть весной.
Трибуны рассчитаны на 500 болельщиков, для маломобильных граждан выделены специальные места. Дополнительно для защиты от ветра со стороны Нижнеисетского пруда высажены молодые деревья.
Стоит отметить, что ранее в Екатеринбурге были открыты еще три тренировочных площадки: "Урал", "Калининец" и "СКБ-Арена".
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