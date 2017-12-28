"Кто виноват?"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала смерть мальчика в Пермском крае, которого органы опеки изъяли из семьи и поместили в социальный центр. Омбудсмен ищет виновных в гибели ребенка. Соответствующий пост она разместила на странице в Facebook, передает "Уралинформбюро".

"Кто виноват? Директор центра, где находился ребенок уволена. Но кто-то должен понести ответственность и за гибель, за причины, по которым он оказался в приюте. Сейчас работает Следственный комитет, ждём завершения расследования", - сообщила Кузнецова (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

По ее мнению, необходим тщательный анализ принципов работы органов опеки и попечительства в каждом регионе страны. "Их задача - сохранять семьи и жизни, а не наоборот!", - подчеркнула правозащитница.

27 декабря в СМИ появилась информация о смерти в Пермском крае 3-летнего мальчика. В августе ребенка изъяли из семьи после того, как мать оставила его и его 2-летнюю сестру на сутки со своим 16-летним сыном.

По данным минсоцразвития края, у мальчика не было серьезных проблем со здоровьем. 6 декабря он получил перелом руки во время игры с другими детьми. Ребенка доставили в больницу, где наложили гипс, и отпустили обратно в центр. 11 декабря мальчику резко стало плохо, его доставили в медучреждение, где спустя пять дней он скончался.

Причиной смерти малыша стал запущенный остеомиелит, то есть гнойно-некротическое воспаление кости и костного мозга, двустороннее воспаление легких и абсцесс. Об этом говорилось и на сайте православного правозащитного аналитического центра, которые в гибели ребенка винят органы опеки.

"Отнятый у матери бедный мальчик медленно умирал у них под носом, в их собственном учреждении, от сжигающей его изнутри гнойной инфекции. Опека не заметила", - говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Ведомство устанавливает причины трагедии и выясняет, могли ли медики предотвратить смерть мальчика.

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