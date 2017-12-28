Дубай встретил 2018-й новым рекордомСегодня в 16:16
- Текст
По масштабности лазерного шоу.
В новогоднюю ночь в Дубае вместо привычного фейерверка прошло масштабное лазерное шоу Light Up 2018. Более миллиона зрителей, горожане и туристы, наблюдали за тем, как на стенах самого высокого здания - башни Бурдж-Халифа, а также соседних небоскребов под звуки музыки расцветают национальные символы, рассказали "Уралинформбюро" очевидцы.
Сначала на башню был спроецирован таймер обратного отсчета. Ровно в полночь началось почти десятиминутное световое шоу, к участию в котором "привлекли" даже знаменитые танцующие фонтаны. По его окончании на Бурдж-Халифа появился огромный парящий сокол.
Среди зрителей были и представители Книги рекордов Гиннесса. Light Up 2018 включат в нее как самое масштабное лазерное и звуковое шоу, спроецированное на одно здание. Предыдущий рекорд был установлен в Гонконге в 2013 году.
Стоит отметить, что Дубай дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса с новогодним шоу - в 2009 и 2014 годах.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:16
Дубай встретил 2018-й новым рекордом
По масштабности лазерного шоу.28 декабря 2017 в 17:21
Вторая высотка "Чемпион Парка" ждет новоселов
Третий небоскреб Екатеринбурга сдан.28 декабря 2017 в 17:10
МРСК Урала обеспечит светлые праздники
И надежное и бесперебойное электроснабжение.28 декабря 2017 в 16:08
Энергообъекты ФСК в Западной Сибири защитили от огня
Повысив уровень противопожарной безопасности.28 декабря 2017 в 15:53
В Новый год Владимир Путин придет ко всем россиянам
Вовремя.28 декабря 2017 в 15:50
СКР возбудил дело из-за невыплат зарплат сотрудникам "ВИМ-авиа"
Свыше 490 миллионов рублей.28 декабря 2017 в 15:47
Транспортная сеть Екатеринбурга "съест" почти 7 миллиардов рублей
До 2021 года.28 декабря 2017 в 15:42
ТОП-5 главных собачьих видео
По версии "Уралинформбюро".28 декабря 2017 в 15:36
Эксперты выбрали самое вкусное шампанское
В России.28 декабря 2017 в 15:32
Сиволап сел на 15 лет
И заплатит 3,5 миллиона.28 декабря 2017 в 15:28
В Нижней Тавде будут судить фермера за гибель ребенка в выгребной яме
За нарушение правил безопасности.28 декабря 2017 в 15:23
Автоконцерн разбил авто за 2 миллиона долларов
На радость фолловерам.28 декабря 2017 в 15:20
Детский омбудсмен ищет виновного в смерти ребенка в Прикамье
"Кто виноват?"28 декабря 2017 в 15:15
В Сургуте будут судить истязавших таджикскую девочку родственников
Они во всем признались.28 декабря 2017 в 15:06
Градсовет Екатеринбурга усилит контроль над стройкой
И конкурсами проектов.
Ещё в сюжете «Праздник к нам приходит»
Главные новости
- 28 декабря 2017 в 13:59Будь здоров! Гав-гав
- 28 декабря 2017 в 13:00С Новым годом - 50!
- 28 декабря 2017 в 12:01Тест: 17 мгновений уходящего года
- 28 декабря 2017 в 10:59Миллионы на лед
- 28 декабря 2017 в 10:01Екатеринбург-2017. Криминальное чтиво
Аналитика
Будь здоров! Гав-гав
В новом году собаки.
С Новым годом - 50!
История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"
"Энергетические" традиции на Новый год
Из поколения в поколение.