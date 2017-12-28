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Дубай встретил 2018-й новым рекордомСегодня в 16:16

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По масштабности лазерного шоу.

В новогоднюю ночь в Дубае вместо привычного фейерверка прошло масштабное лазерное шоу Light Up 2018. Более миллиона зрителей, горожане и туристы, наблюдали за тем, как на стенах самого высокого здания - башни Бурдж-Халифа, а также соседних небоскребов под звуки музыки расцветают национальные символы, рассказали "Уралинформбюро" очевидцы.

Сначала на башню был спроецирован таймер обратного отсчета. Ровно в полночь началось почти десятиминутное световое шоу, к участию в котором "привлекли" даже знаменитые танцующие фонтаны. По его окончании на Бурдж-Халифа появился огромный парящий сокол.

Среди зрителей были и представители Книги рекордов Гиннесса. Light Up 2018 включат в нее как самое масштабное лазерное и звуковое шоу, спроецированное на одно здание. Предыдущий рекорд был установлен в Гонконге в 2013 году.

Стоит отметить, что Дубай дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса с новогодним шоу - в 2009 и 2014 годах.

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