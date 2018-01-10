Жильцам окажут матпомощь.

Пострадавшую при пожаре девятиэтажку на улице Олимпийской в Тюмени восстановят за счет средств городского бюджета. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе мэрии.

Всего, по данным горадминистрации, в доме пострадало 44 квартиры. Нуждающимся будет оказана материальная помощь. Для этого жильцам необходимо будет написать заявление и приложить к нему всего три документа (копию паспорта, справку о доходах семьи и разрешение на обработку персональных данных). Сумма выплат пострадавшим будет рассчитываться индивидуально.

"Проезд к дому по-прежнему перекрыт. На территории еще работают следователи, которые осматривают последние квартиры. После того, как эта работа будет завершена, управляющая компания будет связываться с жильцами и обсуждать дальнейшие действия по конкретным квартирам", - добавили в мэрии.

Чтобы не было мародерства, у дома выставлена охрана. Попасть в свои квартиры жильцы могут только в сопровождении сотрудника полиции.

Пожар в девятиэтажном доме произошел вечером 8 января. Огонь охватил обшивку жилого дома и часть кровли, общая площадь возгорания составила порядка 1500 квадратных метров. Из горящего здания огнеборцы вывели 160 человек, спасли - 24.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога повлекшее по неосторожности смерть человека". Подозреваемый в поджоге задержан. По некоторым данным, тюменец хотел покончить с собой, поэтому поджег собственную квартиру. Погиб в результате этого его сосед.

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