За 41 миллион.

Скандально известный лофт фотографа Дмитрия Лошагина вновь выставлен на продажу. Пентхаус площадью 400 квадратных метров отдадут за 41 миллион рублей. По данным сайта недвижимости, средняя цена на подобные объекты – 45 миллионов. А продавцы лофта не отказываются от торга, передает "Уралинформбюро".

В лофте есть рабочая зона, где Дмитрий Лошагин проводил фотосессии и вечеринки, и жилая часть. "Уникальной особенностью является конструкция данной квартиры, что позволяет насладиться потрясающим видом на город в 360 градусов", – говориться в объявлении. Ранее пентхаус уже пытались продать. Цена колебалась от 25 до 50 миллионов рублей. Но покупателей на него не нашлось.

В 2013 году в подсобном помещении лофта известный фотограф убил свою супругу фотомодель Юлию Лошагину. После мужчина вынес тело в пластиковом контейнере, увез его в лес, облил бензином и сжег. Суд приговорил Дмитрия Лошагина к 10 годам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в колонии в Новой Ляле. Стоит отметить, что фотограф не признавал своей вины в преступлении, за которое осужден.

Ранее по теме:

Лошагин не вымучил пощаду у Верховного суда