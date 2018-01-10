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Екатеринбургские частники перекрасят автобусы в зеленый цвет к мундиалюСегодня в 14:10

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Мэрия дала им отсрочку.

Все автобусы, курсирующие по городским маршрутам Екатеринбурга, к предстоящему чемпионату мира по футболу станут зелеными.

"Требование остается. Зеленый цвет должен быть. Сейчас в документации прописано, что все перевозчики должны выполнить это требование ко второму кварталу этого года, но мы это условие скорее всего смягчим. Изменим на второй квартал 2018-го", - рассказал "Уралинформбюро"председатель комитета по транспорту мэрии Игорь Федотов.

Он также отметил, что на данный момент таких автобусов в городе появилось уже достаточно много. "Перевозчики все равно готовятся - покупают новые автобусы", - заявил он.

Стоит напомнить, что требование администрации города перекрасить автобусы в зеленый цвет вызвало недовольство перевозчиков. Управление ФАС по Свердловской области признавало частично обоснованными их жалобы. В мэрии объяснили соответствующие критерии выбором горожан, которые проголосовали за данное решение в ходе опроса на официальном сайте.

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