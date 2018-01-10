Свердловские власти объявили в розыск директора лесопаркаСегодня в 13:04
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На Шарташе.
Власти Свердловской области ищут кандидатуру на должность директора Шарташского лесного парка. Распоряжение о проведении соответствующего открытого конкурса подписал глава региона Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Согласно решению главы Среднего Урала, кандидатуры на должность директора Шарташского лесопарка поможет оценить экспертная комиссия, которую возглавил первый вице-губернатор Алексей Орлов. В состав "жюри" также вошли представители профильных министерств и департаментов, Законодательного собрания региона, научных, образовательных и общественных организаций.
На базе Шарташского лесного парка в настоящее время формируется рекреационно-оздоровительный кластер, в котором будет создана инфраструктура для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом.
В общей сложности апгрейд территории обойдется бюджету Свердловской области в 33,3 миллиона рублей. Из этой суммы 6,4 миллиона будут выделены на разработку двух проектов - благоустройства парковой зоны и памятника природы "Скалы "Шарташские каменные палатки". Завершить работы планируется в 2020 году.
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