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Мэрия Екатеринбурга не отреагировала на ФАС 10 января в 15:16

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По "маршрутным" торгам.

Администрация уральской столицы не намерена менять требования к коммерческим перевозчикам, прописанные в конкурсной документации по автобусным маршрутам, по указке регионального УФАС.

"ФАС запрещает прописывать в документах к аукционам любые требования к транспортным средствам и их оснащению. Но в следующей аукционной документации наши требования остаются, так как мы считаем, что не вправе выпускать на маршрут общественного транспорта неизвестно что и неизвестно как", - заявил "Уралинформбюро" председатель комитета по транспорту горадминистрации Игорь Федотов.

Стоит отметить, что конфликт между мэрией и антимонопольщиками разгорелся летом 2017 года. Перевозчики, возмущенные абсурдностью новых требований, прописанных в конкурсной документации, обратились с жалобой в областной УФАС. После разбирательства ведомство признало частично обоснованными пять жалоб транспортников. Не согласившись с этим, мэрия пошла в суд.

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