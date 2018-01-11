Повременной "ЕКартой" можно будет расплатиться в маршрутках10 января в 14:54
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С февраля.
Екатеринбуржцы, передвигающиеся по городу в общественном транспорте с пересадками, с 1 февраля смогут воспользоваться новыми тарифными планами - "30 минут" и "60 минут". По первому можно будет проехать в трамваях, троллейбусах и автобусах, в том числе в частных, за 28 рублей, по второму - за 40.
"Требования для всех одни - и для частных, и для муниципальных автобусов. При отказе в перевозке в коммерческом транспорте жители могут жаловаться в наш комитет", - рассказал "Уралинформбюро" председатель комитета по транспорту горадминистрации Игорь Федотов.
Он также отметил, что запустить пересадочный тариф для поездок в метро пока невозможно - для этого в подземке отсутствуют технические возможности.
Чтобы перейти на "повремянку", менять "ЕКарту" не нужно. Достаточно просто перепрограммировать старый "пластик" в любом из удобных пунктов обслуживания карты. Там же можно купить и новую "ЕКарту", выпущенную специально для этого тарифа. Стоить она будет 75 рублей.
Стоит отметить, что до запуска новых тарифных планов "повременные" варианты обкатывались в общественном транспорте Екатеринбурга 3,5 месяца. В эксперименте приняли участие 135 активных пользователей "ЕКарт". 85% из них предпочли тариф "30 минут", остальные - "60 минут". За время обкатки системы более 55% участников, тестирующие 30-минутный тариф, успевали делать как минимум одну пересадку, 33% - более двух. При часовом тарифе 70% пользователей делали пересадку два и более раз, 20% - более трех раз.
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