×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Повременной "ЕКартой" можно будет расплатиться в маршрутках10 января в 14:54

  • Текст

С февраля.

Екатеринбуржцы, передвигающиеся по городу в общественном транспорте с пересадками, с 1 февраля смогут воспользоваться новыми тарифными планами - "30 минут" и "60 минут". По первому можно будет проехать в трамваях, троллейбусах и автобусах, в том числе в частных, за 28 рублей, по второму - за 40.

"Требования для всех одни - и для частных, и для муниципальных автобусов. При отказе в перевозке в коммерческом транспорте жители могут жаловаться в наш комитет", - рассказал "Уралинформбюро" председатель комитета по транспорту горадминистрации Игорь Федотов.

Он также отметил, что запустить пересадочный тариф для поездок в метро пока невозможно - для этого в подземке отсутствуют технические возможности.

Чтобы перейти на "повремянку", менять "ЕКарту" не нужно. Достаточно просто перепрограммировать старый "пластик" в любом из удобных пунктов обслуживания карты. Там же можно купить и новую "ЕКарту", выпущенную специально для этого тарифа. Стоить она будет 75 рублей.

Стоит отметить, что до запуска новых тарифных планов "повременные" варианты обкатывались в общественном транспорте Екатеринбурга 3,5 месяца. В эксперименте приняли участие 135 активных пользователей "ЕКарт". 85% из них предпочли тариф "30 минут", остальные - "60 минут". За время обкатки системы более 55% участников, тестирующие 30-минутный тариф, успевали делать как минимум одну пересадку, 33% - более двух. При часовом тарифе 70% пользователей делали пересадку два и более раз, 20% - более трех раз.

Ранее по теме:
Повременную "ЕКарту" обкатают на 20 маршрутках

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Будь здоров! Гав-гав

Будь здоров! Гав-гав

В новом году собаки.

С Новым годом - 50!

С Новым годом - 50!

История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×