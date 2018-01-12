Россиянам хватит дня новогодних каникулСегодня в 10:00
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Считает Онищенко.
Россияне должны выходить на работу 2 января. Празднование Нового года стоит сократить ради уменьшения смертности, заявил в эфире телеканала "Россия-1" депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Неожиданный комментарий бывший главный санитарный врач РФ дал в ответ на просьбу прокомментировать рост смертности во время каникул. По данным 2016 года, россияне в новогодние выходные умирали на 12,4% чаще, чем в другие месяцы, передает "Уралинформбюро".
Глава Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец в эфире радиостанции "Говорит Москва" отметил, что его ведомство готово обсудить подобный законопроект. Хотя ему лично новогодние каникулы по душе.
Геннадий Онищенко не раз призывал россиян не есть роллы, блины, не пользоваться импортными презервативами и отказаться от традиционных "Оливье" и "Сельди под шубой" ради зеленых салатов с маслом. Также он уверен, что молодожены должны обязательно прочесть сборник житейской мудрости XVI века "Домострой", иначе узнать о семейных ценностях просто негде.
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