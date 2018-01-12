После страшного пожара.

Прокуратура Тюменской области заинтересовалась фасадами жилых домов региона. Проверка вызвана недавним пожаром в тюменской девятиэтажке на улице Олимпийской, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным, причиной быстрого распространения огня является несоответствие использованных при реконструкции здания и монтаже фасадной системы строительных материалов требованиям пожарной безопасности, а именно использование вопреки требованиям федерального закона утеплителя фасада, распространяющего горение", — пояснили представители надзорного ведомства.

Стоит добавить, что ранее ту же версию высказали в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" известные эксперты в сфере строительства, архитектуры и строительного надзора.

Теперь территориальные прокуроры по поручению главы тюменской облпрокуратуры Владимира Владимирова должны проверить все дома региона, оснащенные аналогичными фасадными системами, на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности.

Будет проведен мониторинг не только жилых зданий, но и учреждений образования, здравоохранения, спорта, транспорта, торговли, а также других мест с массовым пребыванием людей. К проверке планируется привлечь специалистов МЧС и других контролирующих органов.

Вечером 8 января 2018 года в девятиэтажном жилом доме №4 по улице Олимпийской в Тюмени в одной из квартир произошел пожар. Огонь быстро распространился по фасаду на большую площадь. В результате погиб человек, огнем уничтожено 43 квартиры.

Предполагаемый виновник уже арестован. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога повлекшее по неосторожности смерть человека".

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