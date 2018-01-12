Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

Свердловские эксперты не исключают, что одной из причин катастрофического пожара в тюменской девятиэтажке мог стать утеплитель сайдинга (фасадных панелей), который использовался при капремонте здания. О сложностях контроля за стройматериалами, используемыми при строительстве и капремонте жилых зданий, они рассказали корреспонденту "Уралинформбюро".

Пожар в доме на улице Олимпийской случился 8 января 2018 года. Пламя в считанные минуты охватило порядка 1500 квадратных метров обшивки здания и часть кровли - здание обгорело почти полностью.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Быстрота же распространения огня вызвала подозрение, что при капремонте дома в 2009 году подрядчики использовали дешевые стеновые панели с низким уровнем пожароустойчивости. Это лишь одна из версий, однако останки сайдинга сразу после ЧП были направлены на экспертизу, сообщает ТРК "Регион-Тюмень". В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области подтвердили, что по факту пожара проводится не только судебно-медицинская, но и пожарно-техническая проверка.

По мнению архитектора Василия Мальцева, при капремонте здания, вероятней всего, был применен горючий тип утеплителя. Ответственность за это, считает он, лежит на организации, утвердившей проектную документацию на капремонт.

"Тут нужно понимать, на чьи деньги велись работы, — заметил собеседник агентства. — Если за государственный счет, то надзорные органы должны были провести экспертизу достоверности цены и качества стройматериалов. Но не исключено, что этим занималась управляющая компания, а проектную документацию составляли подрядчики".

Зампредседателя Общественного совета при департаменте Госжилстройнадзора Свердловской области Сергей Полыганов посоветовал пока не спешить с выводами относительно причин пожара. "Экспертиза пока не подтвердила эту версию. Но я общался вчера с Тюменью и выяснил, что пожар начался в однокомнатной квартире с захламленным балконом. Так что это во многом недоработка органов МЧС, которые не заставили хозяина освободить балкон от царившего там беспорядка", - подчеркнул собеседник агентства.

Тем не менее Полыганов подтвердил, что тема качества стройматериалов сегодня стоит очень остро. "С точки зрения закона они должны быть сертифицированы и соответствовать техническим стандартам. Если речь идет о капремонте, то региональный оператор для заключении договора с подрядчиком проверяет смету работ, куда входят и стройматериалы. И задача Фонда капремонта как заказчика работ — осуществлять контроль применения именно тех материалов, которые предусмотрены договором и перечнем работ", — заявил он.

Впрочем, контролировать данную сферу довольно сложно, пояснил в беседе с "Уралинформбюро" начальник отдела пожарного надзора департамента Госжилстройнадзора Свердловской области Александр Забанных.

"Как таковых нормативов на фасады в России сегодня нет, — посетовал он. — Но есть нормативы на конкретные фасадные системы. В них в числе прочего прописаны и требования к фасадным панелям по нагрузке и пожарной безопасности. В частности, там должны быть указаны данные производителя".

По словам представителя надзорного органа, практически в 100% случаев для облицовки фасадов сегодня используются алюминиевые композитные панели с пластиковой начинкой между листами фольги. Их сегодня производят в Европе, Китае и России — в частности, в Красноярске, Самаре и Подмосковье.

"В характеристику этих панелей входят и горючесть, и уровень содержания токсичных материалов. Для фасадных систем всегда четко прописывается, какая модель может на них использоваться. В ходе наших проверок мы всегда запрашиваем у застройщика паспорт на партию, где прописано, что это за материал", — заверил Забанных.

При этом сотрудник департамента признал, что заводы-изготовители, особенно китайские, частенько "бодяжат" компоненты панелей, сбывая строителям легковоспламеняющиеся панели Г-1 под видом более огнеупорной (и более дорогой) модели Г-4.

"Поэтому в Свердловской области мы решили обязать подрядчиков, монтирующих фасады, отдавать материалы из партии в областную пожарную лабораторию на испытания, цель которых — подтвердить, что это именно панель Г-1. К сожалению, есть организации, которые видят в этом требовании "развод на деньги". Но строители, которые давно работают на рынке, сами приходят и отдают используемые панели на испытания", — заявил Забанных, особо отметив, что в Екатеринбурге практически нет жилых зданий, построенных с использованием композитных панелей.

Строительные саморегулируемых организаций также "бдят за процессом". По словам замгендиректора Союза "Уральское объединение строителей" Дениса Снеткова, члены организации всегда запрашивают у производителей сертификаты на стройматериалы, в том числе и по их соответствию требованиям пожарной безопасности. "Возможно, поэтому в Свердловской области таких инцидентов, как в Тюмени, не случалось никогда", — подчеркнул Снетков.

Евгений СУСОРОВ

Фото: 72.ru