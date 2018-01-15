В июле.

Главу Русской православной церкви патриарха Кирилла ждут на Среднем Урале. Планируется, что в Екатеринбург, а также Верхотурье и Алапаевск он приедет в июле, передает "Уралинформбюро".

"Визит патриарха в Свердловскую область займет не один день, а сразу несколько. Я не могу назвать его нашим гостем, патриарх - глава нашей церкви, он наш отец. Его благословение на визит получено", - заявил в эфире телекомпании "Вести-Урал" митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Предполагается, что на Средний Урал патриарх прибудет в рамках Царских дней - в 2018 году в Екатеринбурге отметят столетнюю годовщину гибели семьи последнего русского императора Николая II.

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