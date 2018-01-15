Но педагоги их не получили.

Деньги, выделенные для выплаты зарплаты звериноголовским учителям, распределены в соответствии с нормами. К таким выводам пришла комиссия, направленная в район губернатором Курганской области Алексеем Кокориным, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

Специалисты должны были проверить, куда ушли три областных миллиона. В сообщении на сайте губернатора говорится, что все школы получили средства и направили их на стимулирующие выплаты.

Проверки правильности начисления зарплаты проведут областные прокуратура и следственный комитет.



Педагоги в новом видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину сообщили, что причитающиеся им деньги они до сих пор не получили. В нем же учителя грозят начать забастовку с 22 января.

Еще один повод для недовольства педагогов - монетизация льгот по ЖКХ. 1 сентября 2017 года полную компенсацию оплаты коммунальных услуг заменили фиксированной выплатой в 1 200 рублей. 15 января областной суд рассмотрит иски сотрудников школ к правительству Зауралья.

Впервые о забастовке учителя Звериноголовского района заговорили в конце 2017 года. Тогда на встречу к ним приехал губернатор Алексей Кокорин. Удалось выяснить, что деньги, полагающиеся педагогам, муниципалитет направил на зарплату техническому персоналу школ.

18 января в районе примут новое положение об оплате труда работников учреждений образования.

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