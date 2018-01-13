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"Учительские" деньги вновь не дошли до курганских педагогов 12 января в 16:17

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Готовят новую забастовку.

Учителя Звериноголовского района вновь готовятся к забастовке. Им так и не покрыли задолженность по выплате стимулирующей части зарплаты. Приостановить образовательный процесс педагоги планируют 22 января. Об этом они сообщают в новом видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину.

В ролике учителя напоминают: на встрече с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным в декабре 2017 года выяснилось, что областные средства на зарплаты учителей были распределены с ошибкой. Деньги ушли, в том числе техническому персоналу. Но их труд должен был оплачивать муниципалитет.

После встречи главы региона с учителями, которые были готовы бастовать в декабре 2017-го, на погашение задолженности область выделила району недостающие 2,7 миллиона рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе правительства Зауралья. Но денег педагоги не увидели.

После их нового обращения к президенту губернатор направил в район комиссию – проверить, как муниципалитет распределил деньги.

Стоит отметить, что в проблеме разбираются также специалисты областного СУ СКР.

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