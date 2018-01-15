Виноватыми считают промышленников.

Активисты из Асбеста записали и выложили в Сеть видео, на котором жители так называемого 67 квартала рассказывают о пыли и дурном запахе. По мнению старожил, воздух портит предприятие, расположенное в непосредственной близости от их частных домов, передает "Уралинформбюро".

В ролике, который на своем канале в YouTube разместил житель города Сергей Пакулин, люди жалуются на плохую экологию, связывая с ней ухудшение своего здоровья.

"Открываешь форточку, сразу кашель, насморк, першение в горле, голова болит. По всей улице все жалуются. Вредные выбросы ведутся, осадок идет на землю, вредные вещества в нее проникают, а у нас тут картошка, помидоры и вишня. Все это заражено, и все это мы едим", - заявил один из асбестовцев.

"Чувствуешь, что когда ветер усиливается, по лицу бьет песочек, мелкий такой песочек", - вторит ему соседка-пенсионерка.

По словам горожан, дышать им стало тяжелее после появления по соседству с жилыми домами завода от компании "Форэс", которая занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин – пропантов. Асбестовцы не раз снимали на фото густой дым, который "валит" из труб предприятия.

"Выбросы делают ночью: утром встаешь - и дышать нечем", - рассказала еще одна заявительница.

Как сообщила "Уралинформбюро" специалист по связям с общественностью компании Наталья Владимировна, не пожелавшая назвать свою фамилию, на пыль в воздухе горожане жалуются не в первый раз.

"Там не только наше предприятие. Есть замечательная статья по обзору самых грязных городов России, где указано, что Асбест загрязнен за счет открытых выработок асбеста. Это не мы придумали. Любое промышленное предприятие не может быть чистейшим, это не офис. Хотя даже в офисе пыль собирается", - уточнила специалист.

Обеспокоенные экологической обстановкой местные жители решили обратиться за помощью к муниципальным депутатам.

"За последние четыре года какой-то просто аврал жалоб на пыль на участках и в домах от жителей 67 квартала, в том числе по "Форэсу". Депутат Давыдов собрал недовольных жителей, а после выступил на думе, где было принято решение рассмотреть претензии асбестовцев к заводу на постоянной комиссии по ЖКХ и принять какое-либо решение. В планах - выделить средства на независимую экологическую экспертизу воды, воздуха и почвы", - пояснила агентству депутат гордумы Наталья Крылова.

По ее словам, парламентарии муниципалитета готовят запрос в Росприроднадзор, который ранее якобы проводил проверки предприятия и даже возбуждал административные дела.

Между тем, дума Асбеста в борьбе за экологию пытается запретить строительство вблизи города сурьмяного завода. Одним из инвесторов проекта выступает Игорь Ротенберг - сын миллиардера Аркадия Ротенберга, друга президента РФ Владимира Путина.

Конфликт между местными парламентариями и представителями "Национальной сурьмяной компании" (НСК) дошел до Свердловского облсуда. Бизнесмены призвали к ответу администрацию муниципалитета. Поводом для разбирательства стали правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые летом 2017 года изменил прежний состав гордумы.

Поправки снизили допустимый класс опасности новых производств на определенных участках городского округа, что фактически поставило крест на возможности возведения в Асбесте химпредприятия из-за высокого класса опасности будущего производства.

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