Представители НСК.

В Свердловском облсуде прошло предварительное слушание по делу о строительстве сурьмяного завода под Асбестом. Ответчиком выступила администрация муниципалитета, истцом - Национальная сурьмяная компания (НСК), совладельцем которой является Игорь Ротенберг. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат гордумы Наталья Крылова, передает "Уралинформбюро".

По ее словам, юрист НСК заявил, что в Асбесте был нарушен порядок опубликования проекта правил земельной застройки и землепользования, которым дума запретила строительство на территории города спорного предприятия.

"Судимся с Ротенбергом по Сурьмяному заводу. Юрист НСК говорит, что нарушен порядок опубликования проекта Правил земельной застройки и землепользования (ПЗЗ), нарушен порядок опубликования извещения о публичных слушаниях, кроме того, информация о слушаниях была опубликована в "Муниципальном вестник", который не является официальным печатным изданием", - рассказала народная избранница (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Изначально завод по переработке сурьмы НСК намеревалась построить в Дегтярске, но местные экологи-активисты выступили против возведения рядом с городом химпредприятия. Из-за массовых протестов общественников, строительство объекта перенесли в Асбест. Но и тут образовалась инициативная группа, которая противостоит планам компании. 30 ноября дума приняла решение о создании рабочей группы по вопросу проведения в городе соответствующего референдума.

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