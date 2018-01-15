По банковским картам.

Екатеринбуржцы и гости чемпионата мира по футболу грядущим летом смогут оплачивать проезд в наземном общественном транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или специального приложения на мобильном телефоне. Пока что это можно сделать только в метро.

Как сообщил "Уралинформбюро" гендиректор ОАО "И-Сеть" Павел Ведерников (обслуживает "ЕКарту" - прим.ред.), на каких маршрутах городского транспорта будет действовать безналичный расчет, еще не решено.

"Будут это все маршруты или только выборочные, которыми будут пользоваться гости чемпионата мира по футболу, будет решено позже. К оплате будут приниматься карты тех же платежных систем, что и в метро: MasterCard (Pay Pass), VISA (Pay Wave) и МИР, на которых имеется изображение бесконтактной антенны. Чтобы рассчитаться за проезд, пользователям достаточно будет просто приложить свой "пластик" к валидатору", - отметил он.

По словам Ведерникова, закупать новое оборудование для этого не потребуется. Старые валидаторы просто перепрограммируют.

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