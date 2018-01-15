Причин для паники нет.

В школах Екатеринбурга не будут предприниматься усиленные меры безопасности после поножовщины в Перми. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе городского управления образования.

"Решения об усилении мер безопасности в школах принимают директора. Со стороны управления образования никаких особых указаний на этот счет нет, так как наши школы итак достаточно безопасны. Есть видеонаблюдение, охрана, у каждой школы на случай ЧП есть тревожная кнопка. Единственное, что будет сделано, это увеличено число дежурных в школе", - отметили в управлении.

В соседней Тюменской области после инцидента власти инициировали проверку всех служб, обеспечивающих пропускной режим в учебных заведениях. В частности, будут приняты меры по недопущению несанкционированного нахождения на территории школ посторонних лиц и въезда незнакомого автотранспорта, пишет "РБК Тюмень".



Также чиновники намерены усилить пропускной режим и меры по охране объектов образования, активизировать деятельность привлекаемых охранных предприятий.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", резня в пермской школе №127 произошла утром 15 января. По официальным данным, подрались двое подростков. Их пыталась утихомирить учительница 4 класса. В результате женщина получила ножевое ранение шеи, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Также пострадали 14 учеников, среди них - зачинщик резни.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

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