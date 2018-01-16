К ЧМ-2018.

Следить за уровнем цен в гостиницах и отелях Екатеринбурга в дни проведения ЧМ-2018 года будут ФАС и Роспотребнадзор. Об этом 16 января заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Глава региона подчеркнул, что нет ничего плохого в том, что отели смогут заработать, однако цены должны быть адекватными.

"Мы стремимся к рыночной экономике, понятно, что спрос рождает предложение. Но от гостиниц тогда надо будет требовать высокого качества услуг. Кто будет баловаться, тех мы возьмем на заметочку", - заключил глава региона.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что российские отели, неправомерно завышающие цены на размещение гостей Чемпионата мира по футболу-2018, будут внесены в черный список.

По прогнозам сервиса путешествий OneTwoTrip, в Екатеринбурге цены на гостиничные услуги к мундиалю могут взлететь в 2,5 раза.