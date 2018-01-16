Снос памятника Ленину на площади 1905 года не расстроит КуйвашеваСегодня в 14:59
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Как и телевышки.
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев 16 января 2018 года заявил, что не видит ничего страшного в исчезновении памятника Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге, передает "Уралинформбюро".
"Если я проснусь однажды утром и увижу, что памятника нет, я не расстроюсь", - сказал он, подчеркнув, что соответствующие вопросы должны решать горожане сообща.
Глава региона также рассказал о судьбе телевышки у цирка - объекта, ставшего в какой-то мере культовым для уральской столицы. По его словам, назвать вышку с ржавеющей арматурой памятником сложно. "Это символ безхозяйственности, - заметил Куйвашев. – Кому-то она, может, и нравится. Мы искали формы применения вышки, однако инвесторов, желающих ее переделать, нет".
Речь о сносе знаковых объектов уральской столицы зашла после вопроса о переименовании улицы Володарского. Как и в случае с памятником Ленину, губернатор заявил, что решать этот вопрос должны проживающие на улице горожане.
"Должны быть проведены соответствующие процедуры, а не инициатива сверху. Я лично за то, чтобы справедливость была к истории и историческим личностям, а все остальное решать людям. Только из этого принципа надо исходить и давать оценки", - подчеркнул глава региона.
В Свердловской области в последнее время все чаще встают вопросы переименования объектов. В конце 2017 года обсуждалась идея провести референдум о переименовании самого региона. Кроме того, в начале 2018-го на повестке дня оказалась улица Володарского. Ее планируют переименовать в Богоявленскую, при том что раньше хотели назвать Рок-клубовской.
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