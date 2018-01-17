Экс-министра здравоохранения Игоря Трофимова.

16 января состоялась встреча коллектива Свердловской областной клинической больницы №1 с новым главным врачом – экс-министром здравоохранения региона Игорем Трофимовым. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информполитики региона.

Заместитель главы Среднего Урала Павел Креков поблагодарил Игоря Трофимова за работу в качестве министра и выразил надежду, что тот вложит свой созидательный потенциал в развитие больницы. В свою очередь, новый министр здравоохранения Андрей Цветков напомнил о главных задачах медучерждения – развивать технологии и поддерживать статус лидера среди медицинских организаций Урала. "Мы должны сделать все для улучшения медицинской помощи свердловчанам, они лучшие, они этого достойны", - сказал глава ведомства.

Министр ознакомился с ходом ремонтных работ в кардиохирургии и реанимационно-анестезиологическом отделении, которые будут задействованы в системе оказания медпомощи во время проведения ЧМ-2018. Осмотрев консультативно-диагностический центр, оказывающий высокотехнологическую медицинскую помощь больным с мозговыми катастрофами, Андрей Цветков дал поручение обеспечить оказание этой помощи детям.

Стоит напомнить, что Игорь Трофимов был официально назначен главным врачом Свердловской ОКБ №1 12 января 2018 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

65-летний Феликс Бадаев, занимавший пост главы ОКБ №1 последние 10 лет, 15 января покинул кабинет по собственной инициативе. Известно, что он продолжит работу в Медицинской палате области и советником губернатора по вопросам здравоохранения на общественных началах.

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