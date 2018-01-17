×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Коллективу Свердловской ОКБ №1 представили нового главврача16 января в 18:39

  • Текст

Экс-министра здравоохранения Игоря Трофимова.

16 января состоялась встреча коллектива Свердловской областной клинической больницы №1 с новым главным врачом – экс-министром здравоохранения региона Игорем Трофимовым. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информполитики региона.

Заместитель главы Среднего Урала Павел Креков поблагодарил Игоря Трофимова за работу в качестве министра и выразил надежду, что тот вложит свой созидательный потенциал в развитие больницы. В свою очередь, новый министр здравоохранения Андрей Цветков напомнил о главных задачах медучерждения – развивать технологии и поддерживать статус лидера среди медицинских организаций Урала. "Мы должны сделать все для улучшения медицинской помощи свердловчанам, они лучшие, они этого достойны", - сказал глава ведомства.

Министр ознакомился с ходом ремонтных работ в кардиохирургии и реанимационно-анестезиологическом отделении, которые будут задействованы в системе оказания медпомощи во время проведения ЧМ-2018. Осмотрев консультативно-диагностический центр, оказывающий высокотехнологическую медицинскую помощь больным с мозговыми катастрофами, Андрей Цветков дал поручение обеспечить оказание этой помощи детям.

Стоит напомнить, что Игорь Трофимов был официально назначен главным врачом Свердловской ОКБ №1 12 января 2018 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

65-летний Феликс Бадаев, занимавший пост главы ОКБ №1 последние 10 лет, 15 января покинул кабинет по собственной инициативе. Известно, что он продолжит работу в Медицинской палате области и советником губернатора по вопросам здравоохранения на общественных началах.

Ранее по теме:
Экс-министр здравоохранения возглавил Свердловскую ОКБ №1

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×