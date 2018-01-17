Свердловские бараки опустеют в февралеСегодня в 09:42
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Но не все.
Аварийный жилой фонд Свердловской области будет расселен до середины февраля 2018 года. Об этом заявил глава Минстроя РФ России Михаил Мень.
Планы по расселению аварийного жилья в регионах министр озвучил 16 января на совещании президента Владимира Путина с членами федерального правительства. Правда, речь в данном случае идет о домах, признанных аварийными до 1 января 2012 года.
По словам Михаила Меня, целевые показатели программы расселения выполнены на 97,5%. Всего за время реализации программы расселено более миллиона человек, передает "Уралинформбюро".
Лучше всех с задачей справились 12 регионов, расселивших свои аварийные фонды досрочно. Среди них есть и представители УрФО: Тюменская область и ХМАО.
"Продолжают расселение 15 регионов. Из них 6 субъектов завершат расселение к середине февраля", — заявил министр, назвав в числе указанных субъектов федерации и Свердловскую область.
Отдельно глава Минстроя РФ отметил, что в 7 регионах приступили к расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года. Это Калининградская, Московская, Магаданская и Ростовская области, Республика Ингушетия, Ненецкий автономный округ и город Санкт-Петербург.
Реализация федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья завершилась 1 сентября 2017 года. В период с 1 января 2014 года регионы должны были расселить 10,8 миллиона квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года.
В Свердловской области, по данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, расселено 1315 домов,в которых проживало свыше 26 тысяч человек. Число домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, на Среднем Урале составляет без малого 1900 адресов.
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