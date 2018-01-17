Последует апелляция?

Приговор по югорской автокатастрофе, унесшей 4 декабря 2016 года жизни 12 человек, будет вынесен 5 февраля 2018 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщил адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин.

"Потерпевшие хотят увидеть приговор, то, каким он будет в окончательном виде. Исходя из этого будет формироваться позиция по обжалованию решений и по привлечению к ответственности остальных лиц", - сказал Дядькин, уточнив, что, скорее всего, последует апелляция.

Процесс по делу о ДТП на югорской трассе закончился. Перед судом предстали водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель владельца автобуса Александр Сидорук, водитель первого трала Раиль Саитханов и директор нефтеюганской спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова.

16 января подсудимые выступили с последним словом. По словам Дядькина, все они, кроме водителя автобуса Марата Зайнуллина, заявили, что не виноваты в произошедшем. Между тем, гособвинение запросило для Саитханова и Зайнуллина по 7 лет лишения свободы, для Тарасовой и Сидорука — по 5 лет лишения свободы.

После заседания в суде состоялась встреча пострадавших с первым заместителем руководителя Главного следственного управления СКР Юрием Тютюнником. Однако, отмечает адвокат, ее нельзя назвать плодотворной - никаких решений озвучено не было. Потерпевшие по-прежнему надеются на встречу с главой СКР Александром Бастрыкиным. Родители погибших и пострадавших детей настаивают на дополнительном расследовании трагического ДТП. В проведенном они не увидели объективности. По их мнению, часть виновных оказалась вообще не привлечена к ответственности, а другие могут отделаться мягким наказанием.

Добавим, что в ходе расследования ДТП был задержан исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий. Кроме того, обвинение в халатности предъявлено двум сотрудникам ГИБДД Башкирии, которые не внесли в федеральную информационную систему ГИБДД сведения о лишении водительских прав Раиля Саитханова, управлявшего грузовиком, с которым столкнулся перевозивший детей автобус. По неофициальной информации, чиновник и полицейские могут избежать уголовной ответственности. Прокуратура вынесла представление об отказе от обвинения.

Трагедия на югорской трассе произошла 4 декабря 2016 года. Нефтеюганские спортсмены возвращались с соревнований из окружной столицы. На запорошенной снегом трассе автобус с детьми столкнулся с тралом, который вез негабаритный груз. Транспортное средство развернуло на дороге и раздавило вторым большегрузом. В аварии погибли 10 детей и 2 тренера. 20 человек, включая 13 детей, получили серьезные травмы.

В октябре этого года пострадавшие в югорской автокатастрофе встретились с главой СКР Александром Бастрыкиным, который публично раскритиковал действия региональных следователей и потребовал комплексного решения проблем пострадавших в ДТП. Кроме того, родители записали видеобращение к президенту РФ Владимиру Путину, направили открытое письмо генпрокурору Юрию Чайке и уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой.

Родители погибших и пострадавших пристально следят за ходом судебного процесса и освещают его на сайте "4.12.2016", посвященном трагедии.

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