В Югре закончились прения по делу о югорской автокатастрофеСегодня в 17:38
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Унесшей жизни 12 человек.
В Ханты-Мансийском межрайонном суде 26 и 27 декабря 2017 года прошли прения по уголовному делу о югорской автокатастрофе. ДТП случилось 4 декабря 2016 года и унесло жизни 12 человек, в том числе 10 детей.
Как рассказал "Уралинформбюро" адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин, следующее заседание состоится 16 января 2018 года – вероятнее всего, будет вынесен приговор.
"В прениях стороны высказали свои мнения. Обвиняемые вину не признают, а потерпевшие до сих пор уверены, что расследование проведено некачественно. Но суд это не интересует – он готов выносить приговор", - отметил Дядькин.
Он также добавил, что потерпевшие написали заявление в СКР о проведении дополнительного расследования - как в отношении тех лиц, которые уже находятся на скамье подсудимых, так и в отношении других. Дмитрий Дядькин выразил надежду, что заявление, переадресованное в региональное СУ СКР, будет рассмотрено в ближайшее время.
Родители погибших и пострадавших на югорской трассе детей на протяжении нескольких месяцев борются за то, чтобы было проведено дополнительное расследование трагического ДТП. По мнению пострадавших, часть виновных оказалась вообще не привлечена к ответственности, а другая привлекается не по тем статьям. Родители не видят в происходящем справедливости и боятся, что ситуация может разрешиться необъективно.
В октябре этого года пострадавшие в югорской автокатастрофе встретились с главой СКР Александром Бастрыкиным. Выслушав от родителей массу нареканий на ход и результаты расследования, он публично раскритиковал действия региональных следователей и потребовал комплексного решения проблем пострадавших в ДТП. Кроме того, родители записали видеобращение к президенту РФ Владимиру Путину, направили открытое письмо генпрокурору Юрию Чайке и уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой.
21 ноября был задержан исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий. В рамках расследования уголовных дел обвинение в халатности предъявлено двум сотрудникам ГИБДД Башкирии, которые не внесли в федеральную информационную систему ГИБДД сведения о лишении водительских прав Раиля Саитханова, управлявшего грузовиком, с которым столкнулся перевозивший детей автобус.
Родители погибших и пострадавших пристально следят за ходом расследования и судебного процесса и освещают их на сайте "4.12.2016", посвященном трагедии.
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