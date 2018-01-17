С обращением от горожан.

Жители Нижнего Тагила продолжают борьбу за чистую воду. На следующей неделе они отвезут коллективное обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, ранее также переданное главе города Сергею Носову.

Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель движения "Экоправо" Андрей Волегов, обращение собрало свыше пяти тысяч подписей горожан. Тагильчане настаивают на том, чтобы областные власти оказали помощь в разработке месторождений подземных вод.

"В настоящее время администрацией города Нижний Тагил и министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области готовится концессионное соглашение на реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения города Нижний Тагил. Хотелось, чтобы в рамках предполагаемой концессии был рассмотрен вопрос об использовании раннее выявленных месторождений подземных вод (МПВ) в окрестностях города Нижний Тагил. … это позволит сократить затраты на водоподготовку, так как воды МПВ в отдельных случаях не требуют обеззараживания, что в том числе позволит снизить цену на поставляемую воду для жителей и предприятий нашего города", - говорится в обращении.

По словам Андрея Волегова, речь идет об источниках, которые изведаны и исследованы. Кроме того, проведен ориентировочный подсчет затрат как на геолого-разведочные работы, так и на освоение месторождений подземных вод. По предварительным подсчетам, на это потребуется порядка 160 миллионов рублей.

"Главное сейчас – принять политическое решение по строительству водоводов от месторождения до черноисточинского гидроузла, чтобы подавать воду по готовой системе водоснабжения. "Водоканалу" без разницы, откуда брать воду. Зато качество воды из подземных источников существенно выше, чем из поверхностных", - подчеркивает Волегов.

Кроме того, горожане настаивают на продолжении исследований загрязненного Черноисточинского пруда. В настоящее время, по их словам, администрация Нижнего Тагила откладывает решение этого вопроса, что, в свою очередь, затягивает сроки реабилитации водохранилища.

"Рассматриваются три вероятные причины загрязнения Черноисточинского пруда. Во-первых, использование так называемого метода "альголизации", то есть вселение в питьевой водоем хлореллы (якобы для улучшения качества воды), во-вторых, использование "Водоканалом" алюминийсодержащих коагулянтов, в третьих, попадание в водоем стоков и сливов от местных жителей. Чтобы определить основной источник загрязнения, необходимо проводить исследование водоема.А до этого все утверждения, что виновата хлорелла, или коагулянты алюминия, или жители поселка с их выгребными ямами и конюшнями на береговой линии, являются необоснованным и голословным", - отмечает Андрей Волегов.



Черноисточинский пруд в октябре 2017-го.

Стоит напомнить, что один из двух питьевых прудов Нижнего Тагила регулярно окрашивается в зеленый цвет. Катастрофическая ситуация сложилась во время жаркого лета 2016 года: пруд усеяли мертвая рыба и опасные зеленые водоросли.

"Принимая во внимание наличие огромного содержания спор в воде, следующий год может стать "фейерверком" цветения сине-зеленых водорослей на Черноисточинском пруду за всю историю существования водоема", - подчеркивает общественник.

Фото: Андрей Волегов

Ранее по теме:

Питьевой пруд в Нижнем Тагиле несет смертельную угрозу