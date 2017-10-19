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Питьевой пруд в Нижнем Тагиле несет смертельную угрозуСегодня в 12:22

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Сине-зеленую.

Специалисты обнаружили в позеленевшем Черноисточинском пруду Нижнего Тагила токсичные водоросли. Об этом "Уралинформбюро" сообщил руководитель движения "Экоправо" Андрей Волегов.

По его словам, специалисты центральной лаборатории МУП "Водоканал" провели изучение предоставленных проб "Поселок Черноисточинск, плотина и водозабор" с целью определения видового состава, численности и биомассы водорослей, присутствующих в пробах воды.

"В пробах встречается представитель сине-зеленых водорослей (цианобактерий/цианокариот) - Aphanizomenon (афанизоменон). Вся слизистая маслянистая масса в этих пробах представлена спорами и распавшимися талломами данного планктонного организма", - говорится в документе.

Уточняется, что афанизоменон наиболее часто встречается в планктоне загрязненных водоемов и является одним из обычных возбудителей цветения воды. Главным же фактором служит наличие в воде фосфора, который может попадать в водоем как с органическими сбросами (канализация, сбросы, стоки), так и высвобождаться с донных осадков.

Особую настороженность вызывает то, что отдельные популяции афанизоменона синтезируют афанотоксины. "Их токсическое действие установлено на животных и человеке. Афанотоксины являются быстродействующими токсинами, ингибирующими нервную проводимость путем блокирования Na+-каналов, парализуют скелетные мышцы и вызывают смерть из-за остановки дыхания", - сообщается в документе.

"Принимая во внимание наличие огромного содержания спор в воде, следующий год может стать "фейерверком" цветения сине-зеленых водорослей на Черноисточинском пруду за всю историю существования водоема", - подытоживает общественник Андрей Волегов.

Стоит напомнить, что один из двух питьевых прудов Нижнего Тагила регулярно окрашивается в зеленый цвет. Катастрофическая ситуация сложилась во время жаркого лета 2016 года: пруд усеяли мертвая рыба и опасные зеленые водоросли.

Тогда местные власти объявили о разработке концессионного соглашения об объектах водоснабжения и водоотведения Нижнего Тагила, куда должен был войти план мероприятий по модернизации Черноисточинского гидроузла. Однако за прошедший год, после создания комплексного плана, удалось реализовать только одно мероприятие – восстановить дамбу.

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