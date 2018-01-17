После реконструкции в рамках первой в РФ "культурной" концессии.

Екатеринбургский памятник архитектуры регионального значения Дом Железнова будет передан в концессию. Соответствующее распоряжение подписал свердловский губернатор Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики области.

По условиям концессионного соглашения, на реконструкцию здания на улице Розы Люксембург, 56 и его приспособление под современные нужды инвестор - "СтройИнвест" - направит около 380 миллионов рублей. Действие документа рассчитано на 30 лет, все это время частный партнер должен использование объект культурного наследия, соблюдая букву закона и обеспечивая его сохранность.

"Мы с полной ответственностью и с интересом вступаем в этот проект. У компании есть интересные идеи преобразования усадьбы в бутик-отель. Сама тема небольших исторических отелей очень интересна для Екатеринбурга. Важно, что губернатор и министерство инвестиций и развития региона поддерживают проекты сохранения культурного наследия. Для нас это своего рода социальный бизнес, ведь работая с таким объектом, начинаешь чувствовать свою особую причастность к истории родного города и свою ответственностью перед новыми поколениями", - отметили в компании.

Бывшая усадьба купца Железнова, построенная в конце XIX века по проекту пермского архитектора Александра Турчевича, - один из красивейших памятников архитектуры столицы Урала. В рамках частной концессионной инициативы находящийся в запустении особняк преобразится. При этом его фасады, а также художественные и архитектурные элементы будут сохранены.

Концессия по реконструкции объекта культурного наследия является первой в России. Проработку проекта и подготовку соглашения выполнил "Центр компетенций ГЧП", созданный при Корпорации развития Среднего Урала.

"Государственно-частное партнерство в сфере реконструкции и современного использования старинных зданий позволяет сохранять историческую архитектуру в городах. При этом государственная сторона в рамках проекта не предоставляет инвестору бюджетные средства. Такие проекты очень интересны городу, потому что памятник архитектуры будет реставрироваться и обслуживаться инвестором. В свою очередь, право собственности на объект принадлежит и будет принадлежать государству", - пояснил генеральный директор "Центра компетенций ГЧП" Максим Коготков.

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