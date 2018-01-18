Пока тот бьется за ЭКСПО-2025.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил назвать улицы Екатеринбурга в честь Аркадия Чернецкого и Эдуарда Росселя.

Владыка Кирилл в интервью "Областной газете" посетовал на обилие в уральской столице улиц, названных в честь иностранных революционеров: Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти, Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

"У нас есть два человека, именами которых уже сейчас можно назвать улицы Екатеринбурга: Россель и Чернецкий. Они коренным образом изменили жизнь города. Благодаря их огромной внутренней энергии и силе мы сегодня имеем тот Екатеринбург, который рванул вперед и которым мы гордимся. Есть и другие замечательные люди, наши герои войны и труда. Вот на кого надо равняться", — сказал митрополит.

Реакцию самих Росселя и Чернецкого на это предложение пока узнать не удалось. "Аркадий Михайлович сейчас в командировке по вопросу продвижения заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025, — сообщил в беседе с "Уралинфорбюро" пресс-секретарь Чернецкого Константин Пудов. — Но я думаю, что все почетные граждане города, внесшие вклад в его развитие, должны быть увековечены в различных вариантах. Мне кажется, Чернецкий на такое предложение ответил бы что-то вроде "Дайте мне возможность еще поработать на благо города".

Константин Пудов также напомнил, что в данный момент Аркадий Чернецкий защищает интересы Екатеринбурга и Свердловской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. "Он сегодня первый зампредседателя Совета Федерации, работы у него, что называется, выше крыши. Поэтому, когда придет время учитывать его вклад, к уже имеющемуся перечню заслуг добавятся новые серьезные проекты. А если Екатеринбург победит в конкурсе на ЭКСПО, в честь Чернецкого можно будет уже не только улицу называть", — считает пресс-секретарь сенатора.

Вопрос об освобождении улиц Екатеринбурга от "революционного наследия" выносится на повестку дня не впервые. В январе 2018 года вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин предложил переименовать улицу Володарского в Богоявленскую.

Такое название одна из центральных улиц уральской столицы носила до 1917 года. Переименование планируется провести уже в 2018 году в рамках реализации программы "Один год — одна улица". Программа разработана городской комиссией по топонимике. Ранее эта участь постигла участок улицы Толмачева от Первомайской до Николая Никонова, который после "ребрендинга" стал улицей Царской.

Ранее по теме:

Екатеринбург распрощается с улицей Володарского