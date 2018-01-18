И днем, и ночью.

Крещенская ночь в Свердловской области будет морозной. Столбики термометров опустятся до 20 градусов ниже нуля, а в горных районах и низинах до минус 26. Низкие температуры продержаться и весь следующий день, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге будет немного теплее: купание в иорданях пройдет при минус 15. В столице Урала будет оборудована дюжина купелей во всех районах города.

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