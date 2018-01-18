Ледовый городок Екатеринбурга не дождется ПутинаСегодня в 15:00
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Площадь освободят к 29 января.
Ледовый городок в уральской столице будет работать до 21 января включительно. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии.
Закроется городок традиционным "Ледовым штурмом". Участники соревнований заберутся на ледяные конструкции. Праздничная иллюминация будет работать до 23:00. В ночь на 22 января рабочие приступят к демонтажу.
Парковка на главной площади города вновь появится 29 января. Между тем, рабочая группа уже планирует следующий новогодний праздник. По словам начальника городского управления культуры Татьяны Ярошевской, ледовый городок может сменить свою концепцию.
До этого в городе курсировали слухи, что городок оставят до приезда Владимира Путина. Его визит ожидают в рамках предвыборной кампании. Точной даты и подтверждения этой информации пока нет.
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Чем собрались красоваться? Таким позорным ледовым городком - страшнее еще не было! Прямо видно не вооруженным глазом, что он не стоит 22 миллиона.ответить
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