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В двух свердловских городах ограничили движение автобусовСегодня в 18:21

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Из-за "адских" дорог.

Свердловское управление ГИБДД ограничило движение общественного транспорта в Алапаевске и Артемовском. Причина традиционна - плохое состояние улично-дорожной сети.

"В ходе обследований сделан вывод о несоответствии эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Причиной этого стало несвоевременное выполнение владельцами дорог работ по зимнему содержанию, что привело к образованию снежного наката на проезжей части, а также снежных валов на пешеходных переходах и автобусных остановках. Предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки общественным транспортом, выданы предписания о закрытии для движения автобусов нескольких улиц", - рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного ведомства.

В Алапаевске для автобусов закрыты улицы Гоголя (от Ленина до автодороги Нижняя Салда – Алапаевск) и Фрунзе (от Ленина до 3-ого Интернационала).

В Артемовском общественный транспорт не будет ходить по улице Комсомольской и переулку Сысолятина.

Ранее такие же меры были приняты в Реже, где запрещен проезд автобусов по улицам Спортивная и Краснофлотцев.

Обслуживающим организациям и органам местного самоуправления выданы предписания. Дороги откроют только после приведения их в порядок.

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